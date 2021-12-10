Існує три причини: KSE прогнозує новий спалах COVID-19 в Україні вже у січні

Існує три причини: KSE прогнозує новий спалах COVID-19 в Україні вже у січні

Наразі зростає інфікування коронавірусом в Європі.

Новий спалах захворюваності на коронавірус в Україні можливий вже у січні 2022 року.

Про це з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка повідомляє РБК.Україна.

За його словами, існує три сценарії розвитку подій: середній, оптимістичний, песимістичний. За середнього - COVID-захворюваність почне зростати у січні з кількох причин: ситуація у Європі, сезонні хвороби та мутований COVID-штам "Омікрон".

Фахівець наголошує, що тренд до зростання інфікування коронавірусом, який наразі є у європейських країнах, може початися і в Україні.

"Друге - це традиційна сезонність грипоподібних захворювань, яка, до того часу, як з'явився COVID, якраз з січня показувала тренд на зростання. Минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Ми пояснюємо це тим, що був введений січневий локдаун", - наголосив Ганиченко.

Щодо мутацій COVID-19, то керівник KSE називає їх "потенційними загрозами". "Тому ось ці три фактори якраз говорять про те, що в січні, дійсно, є ймовірність зростання захворюваності на COVID-19 саме в Україні", - резюмував Юрій Ганиченко.

Нагадаємо, від понеділка, 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила карантину. У "жовтій" зоні карантину починають працювати обмеження для невакцинованих. Усі відвідувачі та співробітники громадських закладів повинні бути щеплені принаймні однією дозою вакцини, мати сертифікат про одужання чи свіжий негативний ПЛР чи експрестест на COVID-19.

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