Інфекціоністка Голубовська розказала, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19

Інфекціоністка Голубовська розказала, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19

На думку медикині, в Україні влітку належним чином не підготувались до спалаху коронавірусу.

В Україні через 2-3 тижні можна очікувати на пік захворювання COVID-19. Через це українська медична система може бути перезавантажена.

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Про це в коментарі "Україна 24" сказала інфекціоністка Ольга Голубовська.

На думку медикині, найскладнішим періодом за весь час пандемії в Україні була весна 2021 року. Проте Україна у листопаді може увійти в черговий пік захворюваності.

"Я не можу сказати, що ситуація зараз більш катастрофічна, ніж була навесні 2021 року. Багато стаціонарів, які резервні були відкриті навесні, ще сьогодні не відкриваються. Але через 2-3 тижні ми вже увійдемо в пік", - сказала Голубовська.

На думку Ольги Голубовської, влітку в Україні опустили можливість підготуватись належним чином до нового спалаху коронавірусу.

"Цей час повинен був бути найбільш напруженим періодом для тих людей, які визначають готовність до виникнення нової хвилі. На жаль, час упущений, влітку нічого практично зроблено не було", - переконана лікарка.

Нагадаємо, інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини світу: з наступного тижня у США можуть почати вакцинацію дітей від коронавірусу

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