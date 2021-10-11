Хворих кладуть у коридорах: Дніпропетровська область на порозі "червоної" зони коронавірусу

За добу по області надходить близько 250 викликів до пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Дніпропетровська область на порозі "червоної" зони карантину. Чи перейде регіон "межу", стане ясно протягом трьох днів.

Про це пише "Дніпро обласної".

Так, в області показники вже перевищили ковідную статистику весни. Безліч пацієнтів госпіталізують в лікарні з ускладненнями, 90% з них — невакциновані. В обласній лікарні ім. Мечникова хворих кладуть навіть в коридорах.

"У реанімації перебувають 28 осіб. Всі вони дуже важкі. Є пацієнти, які "на коридорі". Ми надаємо їм допомогу згідно зі стандартами. Однак кожна людина повинна перебувати в нормальних умовах. Тому в старому терапевтичному корпусі ми розгортаємо ще 70 ліжок, щоб всі отримали медичну допомогу", — повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За добу по області надходить близько 250 викликів до пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію, найважчі з них госпіталізуються.

Нагадаємо, що в Україні все більше регіонів входять до "помаранчевої" зони карантину. Однією з найближчих областей, яка може "почервоніти", наразі є Херсонська область.

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