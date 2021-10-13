Херсонська область переходить до "червоної" зони карантину: яка ситуація з COVID-19 в регіоні

Херсонська область переходить до "червоної" зони карантину: яка ситуація з COVID-19 в регіоні

В Житомирській, Сумській та Донецькій областях також посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Херсонська область через погіршення ситуації з COVID-19 переходить до "червоної" зони карантину. Обмеження почнуть діяти від 15 жовтня.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Як стало відомо, відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки", — написав на своїй сторінці Олег Немчінов.

Крім того, стрімке поширення коронавірусу спостерігається в Житомирській, Сумській та Донецькій областях. Там Кабмін доручив посилити контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд і ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, що щоб стримати епідемію коронавірусу, в Україні пропонують перенести початок канікул в школах.

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