Харківська область перейшла в "помаранчеву" зону коронавірусу: яка ситуація в лікарнях

Харківська область перейшла в "помаранчеву" зону коронавірусу: яка ситуація в лікарнях

Єдиним "зеленим" показником є ​​кількість проведених тестувань на коронавірус.

Харківська область перейшла в "помаранчеву" епідеміологічну зону коронавірусної інфекції.

Про це з посиланням на дані МОЗ пише видання NewsRoom.

Рівень захворюваності в регіоні перевищує допустиму норму: зараз на 100 тисяч населення припадає 419 хворих, в той час як допустима кількість — тільки 75.

Коефіцієнт виявлення нових випадків теж зріс: 20,8% при допустимій нормі в 20%. Піднявся і рівень госпіталізацій: 65,8 при нормі в 60 осіб на 100 тисяч мешканців. Ліжка з киснем в лікарнях завантажені на 70,1% при нормі в 65%.

"Єдиним "зеленим" показником є ​​кількість проведених тестувань на коронавірус. У Харківській області він становить 1143 тестів на 100 тисяч населення при нормі в 300", — пише NewsRoom.

Нагадаємо, що у Харкові через спалах COVID-19 хворих знову приймають в чорнобильській лікарні.

Новини України: у Львові від COVID-19 померла 28-ми річна породілля

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання