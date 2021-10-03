Харківська область перейшла в "помаранчеву" зону коронавірусу: яка ситуація в лікарнях

Єдиним "зеленим" показником є кількість проведених тестувань на коронавірус.
Харківська область перейшла в "помаранчеву" епідеміологічну зону коронавірусної інфекції.
Про це з посиланням на дані МОЗ пише видання NewsRoom.
Рівень захворюваності в регіоні перевищує допустиму норму: зараз на 100 тисяч населення припадає 419 хворих, в той час як допустима кількість — тільки 75.
Коефіцієнт виявлення нових випадків теж зріс: 20,8% при допустимій нормі в 20%. Піднявся і рівень госпіталізацій: 65,8 при нормі в 60 осіб на 100 тисяч мешканців. Ліжка з киснем в лікарнях завантажені на 70,1% при нормі в 65%.
"Єдиним "зеленим" показником є кількість проведених тестувань на коронавірус. У Харківській області він становить 1143 тестів на 100 тисяч населення при нормі в 300", — пише NewsRoom.
Нагадаємо, що у Харкові через спалах COVID-19 хворих знову приймають в чорнобильській лікарні.