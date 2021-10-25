"Граємо в Господа Бога": в лікарнях Одеси через коронавірус закінчилися вільні місця, медики в розпачі

"Граємо в Господа Бога": в лікарнях Одеси через коронавірус закінчилися вільні місця, медики в розпачі

Пріоритет лікарі віддають людям з хронічними захворюваннями.

Кисневі концентратори закінчилися, "швидкі" стоять в чергах біля стаціонарів, люди в розпачі. Така ситуація з COVID-19 зараз в Одесі. У медиків опускаються руки.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала волонтер і засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

"Концентратори закінчилися. В листі очікування вже понад 20 осіб. Пріоритет: люди з важкою хронікою (хронічними захворюваннями, — ред.), Самотні люди похилого віку. Граємо в Господа Бога: давай дамо цьому, у нього більше шансів. Ні, давай ось цієї бабусі — у неї сьогодні день народження і швидко падає сатурація. Спори все гарячіше. При рівній сатурації, кого рятувати? Хворого з букетом хронічних захворювань або умовно здорового члена суспільства? 70-річного або 85-річного?" — написала Катерина Ножевнікова.

Вона також додала, що "швидкі" з пацієнтами, які хворі чи у яких є підозри на коронавірусну інфекцію, стоять в чергах біля стаціонарів. Їх в відділення не пропускає охорона. Причина одна — завантаженість і відсутність вільних місць.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Дельта" більш агресивний за попередні варіанти вірусу. Від зараження "Дельтою" люди потрапляють до реанімацій, він призводить до більшої смертності.

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