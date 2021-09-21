Голубовська пояснила, чому не робила щеплення від коронавірусної інфекції

Голубовська пояснила, чому не робила щеплення від коронавірусної інфекції

Людям, які перехворіли на коронавірус, протягом півроку можна не робити вакцину.

Не вакцинувалася, бо хворіла. Лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська пояснила, чому не робила щеплення від коронавірусної інфекції.

Про це пише видання "Гордон".

Вакцину Ольга Голубовська не робила, тому що перехворіла коронавірусною інфекцією.

"Ні, я не вакцинована. Я хворіла. Я не показник в цьому питанні взагалі. У мене дуже високі титри нейтралізуючих антитіл", — пояснила лікарка-інфекціоністка.

Вона також додала, що вакцинацію необов'язково екстрено проходити людям, які протягом півроку перехворіли на COVID-19. Якщо ж людина не хворіла — з щепленням краще не зволікати. Водночас вакцинація не гарантує того, що щеплений не підхопить коронавірус.

"Слово "гарантія" взагалі не люблю. Не можу навіть сказати його. Імовірність того, що ви отримаєте важкий перебіг хвороби, зменшується", — підкреслила Ольга Голубовська.

Нагадаємо, що якщо людина заразилась грипом чи іншим респіраторним захворюванням, то є ймовірність, що вона не підхопить коронавірус.

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