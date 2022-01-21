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Головний санітарний лікар Прикарпаття заявив, що спалах COVID-19 в області міг статись через масове виконання коляди

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Головний санітарний лікар Прикарпаття заявив, що спалах COVID-19 в області міг статись через масове виконання коляди

УНІАН

У селі Підгірʼя на Прикарпаття разом заколядувала 4 471 людина.

Головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук розповів, що спалах коронавірусу в області міг статись через встановлення рекорду із наймасовішого виконання колядок

Про це він розповів у інтерв'ю DW

"Тижні два тому я робив попередні прогнози про зростання захворюваності. Однак що воно буде таке стрімке, стало очевидно після усіх тих заходів, які проводились для встановлення рекорду України з виконання коляди. У них взяли участь понад 4,5 тисячі людей, а за інформацією організаторів, ще десь дві тисячі не встигли зареєструватись. Тож, орієнтовно, десь сім тисяч людей були там - без масок, без проходження жодного температурного контролю та наявності сертифікатів вакцинації. А потім проводилась ще низка святкових заходів безпосередньо в центрі Івано-Франківська, а також по районах", - сказав Руслан Савчук.

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