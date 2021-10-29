"Гнійник, який треба видавлювати": Мосейчук пояснила, чому у "Право на владу" запросили противника вакцинації

"Гнійник, який треба видавлювати": Мосейчук пояснила, чому у "Право на владу" запросили противника вакцинації

Своєю чергою Михайло Радуцький наголосив, що у країнах Європи, скажімо Великій Британії, Мілютіна вже б давно відправили за ґрати за його антивакцинаторську пропаганду.

Юрист, представник ГО “Вакцинація: вільний вибір” Захар Мілютін, який у студії відстоював позиції антивакцинаторів, та голова Комітету ВР із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький посперечалися у прямому ефірі щодо щеплення від COVID-19.

Про це йдеться у ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Радуцький наголосив, що у країнах Європи, скажімо Великій Британії, Мілютіна вже б давно відправили за ґрати за його антивакцинаторську пропаганду.

Михайло Радуцький: "Я би хотів нагадати шановному юристові, що в таких країнах, як Велика Британія, Італія, ви вже за цей час, що ми перебуваємо у студії, наговорили на 8-10 років в’язниці. Ви злочинець, на вашій совісті — 700 померлих на добу".

Своєю чергою ведуча Наталія Мосейчук пояснила Радуцькому, чому Мілютіна запросили до студії: "Ви повинні подивитися, яким мороком живе половина країни. Пан Захар тут, тому що такі люди існують, це логіка нашої редакції. Треба показувати, що думки пана Захара — це гнійник, який треба видавлювати. І ми це робимо у прямому ефірі".

Раніше Радуцький нагадав Шуфричу, що фракція ОПЗЖ не голосувала за чимало важливих медичних рішень.

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