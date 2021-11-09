Гендиректор Pfizer заявив, що вакцинуватися від COVID-19, найімовірніше, доведеться щороку

Також він зазначив високу ефективність третьої, бустерної дози.

Головний виконавчий директор американської фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурл заявив, що щеплюватися від COVID-19 необхідно буде щорічно.

Про це гендиректор компанії повідомив під час виступу в Atlantic Council.

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Також він зазначив високу ефективність захисту проти коронавірусу третьої, бустерної дози. "Я думаю, що третя доза дає дуже, дуже високий рівень захисту. Вище, ніж спочатку досягнутий, який становив 95% з двома дозами. Захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року", - сказав він.

Окрім того, очільник американської компанії Pfizer повідомив щодо того, як довго буде зберігатися цей рівень захисту від коронавірусу. За його словами, що через півроку після вакцинації імунітет до коронавірусу знижується.

Однак, як зазначив він, в цьому питанні поки немає доведених фактів. Лише нові досліджень можуть змінити ці оцінки. "Нам потрібно почекати і постежити. Але наймовірніший сценарій - це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурл.

Нагадаємо, компанія Moderna у вівторок, 9 листопада, звернулася до Європейського агентства з лікарських засобів з проханням схвалити використання їхньої вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 6 до 11 років.

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