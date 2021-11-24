Гарячі лінії МОЗ щодо коронавірусу: куди звертатися українцям

Усім, хто звернеться, нададуть оперативну інформацію про хворобу.

В Україні працює контакт-центр з протидії коронавірусній хворобі Міністерства охорони здоров'я.

Туди можна звернутися з питанням, що стосуються коронавірусної інфекції та організаційних моментів, пов'язаних із лікуванням.

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Крім того, телефонувати до контакт-центру можна, якщо ви не можете дотелефонуватися своєму сімейному лікарю, отримати направлення на аналізи чи комп'ютерну томографію, або у вас виникло питання з ПЛР-тестуванням.

Міністерство охорони здоров’я України

У разі появи перших симптомів ГРВІ насамперед необхідно звернутися до свого лікаря, з яким ви підписали декларацію.

Лікар направить на діагностику виключно у випадках, які відповідають епідеміологічному та клінічному визначенню хвороби, зазначених у рекомендаціях ВООЗ.

Крім того, працюють гарячі телефонні лінії:

"Друг" - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: 044-238-16-57

Центр громадського здоров'я МОЗ України: 044-425-43-54

Урядова гаряча лінія: 1545

Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201

Що робити, якщо у вас симптоми COVID-19, але немає сімейного лікаря?

Якщо ви не уклали декларацію із сімейним лікарем та маєте виражені симптоми COVID-19, то консультацію лікаря також можна отримати на гарячій лінії МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

Також ви можете звернутися на гарячу лінію з питань коронавірусу у вашій області.

Якщо оператори не можуть допомогти вам — звертайтеся до урядового контакт-центру за телефоном 15-45 або до інформаційно-довідкової служби Національної служби здоров’я України 16-77.

pixabay.com

Що робити та куди телефонувати, якщо ви підозрюєте у себе COVID-19?

За необхідності сімейний лікар скерує до вас мобільну бригаду для взяття аналізів на COVID-19:

Пацієнт не повинен самотужки шукати цю мобільну бригаду

Організація виїзду мобільної бригади належить до функції сімейного лікаря

Робота мобільної бригади оплачується Національною службою здоров'я України

У разі якщо лікаря немає, або сімейний лікар відмовився викликати бригаду попри те, що ви маєте симптоми характерні для COVID-19, ви можете зателефонувати на регіональну гарячу лінію COVID-19. Тоді бригаду викличе диспетчер цієї гарячої лінії. Такі гарячі лінії є в кожній області.

Якщо діагноз підтверджено

Якщо ви отримуєте ПЛР-позитивний тест, ваш лікар надасть вам рекомендації щодо самоізоляції.

За легкого перебігу захворювання ви зможете лікуватись вдома.

Якщо перебіг захворювання потребує госпіталізації, то сімейний лікар має цю госпіталізацію організувати.

Критичні стани – це висока температура та утруднене дихання. У такому разі необхідно викликати екстрену допомогу за номером 103.

Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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