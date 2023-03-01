ФБР "вигадує історії": Китай відреагував на заяву США про витік коронавірусу з лабораторії

Китайське Міністерство закордонних справ заявило, що американське ФБР "вигадує історії" про походження коронавірусу. Так у Пекіні відреагували на те, що розвідувальне співтовариство США повідомило про ймовірний витік COVID-19 з китайської лабораторії.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона наголосила на тому, що ВООЗ у своєму звіті щодо розслідування походження COVID наголошують про малоймовірність лабораторне походження вірусу. Посадовиця перевела звинувачення на адресу Вашингтона.

"Наразі все більше і більше підказок від міжнародної наукової спільноти вказують на походження вірусу з джерел по всьому світу. Багато хто порушив питання та занепокоєння щодо біологічних військових баз США у Форт-Детріку та по всьому світу. США повинні співпрацювати з ВООЗ, щоб якнайшвидше запросити експертів з усього світу до США для вивчення походження та своєчасно, відкрито та прозоро ділитися результатами дослідження з міжнародним співтовариством", - заявила Мао Нін.

За її словами, Китай рішуче виступає проти будь-якої форми "політичного маніпулювання проблемою визначення походження" коронавірусу. А розвідувальне співтовариство США звинуватила у "вигадуванні історій". Мовляв, до його висновків вкрай мало довіри.

До слова, директор ФБР Крістофер Рей заявив: найімовірніше, що коронавірус витік із лабораторії в Ухані. У Міністерстві енергетики США 26 лютого також назвали цей інцидент найбільш ймовірною причиною пандемії у світі.

Нагадаємо, ВООЗ зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу. Причина такого рішення - проблеми зі збиранням даних у Китаї. Наголшується, що для збирання необхідних даних про походження COVID-19 минуло вже багато часу. Але водночас науковці мають достатньо інформації, аби запобігти можливим спалахам вірусу в майбутньому.

Читайте також:

Пандемія COVID закінчиться зовсім скоро - прогноз від ВООЗ



