Два роки COVID-пандемії: у світі померло щонайменше п'ять мільйонів людей

Два роки COVID-пандемії: у світі померло щонайменше п'ять мільйонів людей

Втім, ця цифра не остаточна.

За майже два роки від початку пандемії коронавірусу, від грудня 2019 року, померло щонайменше 5 197 718 інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Втім, ця цифра не точна. За оцінками ВООЗ, кількість померлих може бути вдвічі чи втричі більшою за офіційні дані через надмірну смертність, яка прямо чи опосередковано пов'язана з COVID. Крім того, безсимптомних випадків також залишається невиявленою.

Слід зауважити, на COVID-19 від грудня 2019-го зареєстровано мінімум 260 817 750 випадків COVID-19. До слова, лише за останню добу зареєстрували 382 619 нових випадків захворювання. Крім того, померло 4 760 хворих.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" має безліч мутацій у S-білку, що потенційно може вплинути на траєкторію пандемії коронавірусу. Фахівці зазначили, що поки що невідомо, наскільки новий штам заразний, чи може він ухилятися від існуючого імунітету, наскільки тяжкий перебіг хвороби він викликає і як реагує на існуюче лікування.

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