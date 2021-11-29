Два роки COVID-пандемії: у світі померло щонайменше п'ять мільйонів людей

Втім, ця цифра не остаточна.
За майже два роки від початку пандемії коронавірусу, від грудня 2019 року, померло щонайменше 5 197 718 інфікованих COVID-19.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Втім, ця цифра не точна. За оцінками ВООЗ, кількість померлих може бути вдвічі чи втричі більшою за офіційні дані через надмірну смертність, яка прямо чи опосередковано пов'язана з COVID. Крім того, безсимптомних випадків також залишається невиявленою.
Слід зауважити, на COVID-19 від грудня 2019-го зареєстровано мінімум 260 817 750 випадків COVID-19. До слова, лише за останню добу зареєстрували 382 619 нових випадків захворювання. Крім того, померло 4 760 хворих.
Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" має безліч мутацій у S-білку, що потенційно може вплинути на траєкторію пандемії коронавірусу. Фахівці зазначили, що поки що невідомо, наскільки новий штам заразний, чи може він ухилятися від існуючого імунітету, наскільки тяжкий перебіг хвороби він викликає і як реагує на існуюче лікування.
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