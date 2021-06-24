Дослідники припускають, що до кінця літа штам "Дельта" становитиме 90% заражень в ЄС

Найбільше штам може ширитися серед молоді.

До вересня на штам коронавірусу "Дельта" припадатиме до 90% заражень у Євросоюзі.

Це прогнозує Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.

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Дослідники припускають, найдужче цей варіант COVID-19 ширитиметься серед молоді, яка наразі не має змоги вакцинуватися. Згодом це може призвести до інфікування вразливіших категорій населення. Попередні дані свідчать, що "Дельта" може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу вакцини. Натомість вакцинація двома дозами препарату захищає від штаму.

До слова, штам "Дельта" вперше виявили в Індії торік. Саме його називають причиною рекордного темпу поширення хвороби та показників смертності в цій країні. Протягом останнього тиждя удвічі зросла кількість хворих на "Дельту" в Німеччині. Про стрибок захворюваності повідомляють і у Великій Британії: там зафіксували 16 тисяч нових випадків коронавірусу - це найбільше з лютого. Рекордну кількість недужих мають і в Бразилії: за добу понад 114 тисяч інфікувань.

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Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу. Раніше організація заявляла недостатніх даних про вплив вакцин проти COVID-19 на дітей, тому не радила вакцинувати їх.

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