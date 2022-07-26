Добре переносить лікування: Байден вже майже позбувся основних симптомів COVID-19

Президент США Джо Байден, який заразився коронавірусом, вже одужує і майже позбувся основних симптомів COVID-19.

Про це йдеться у звіті особистого лікаря президента Кевіна О’Коннора, оприлюдненого Білим домом, пише Укрінформ.

«Минулої ночі президент Байден завершив четвертий повний день лікування препаратом Paxlovid. Зараз його симптоми майже повністю зникли», - йдеться у повідомленні.

Американський президент ще має певну залишкову закладеність носа й мінімальну захриплість. Але водночас пульс, артеріальний тиск, частота дихання й температура у нормі, легені чисті.

Загалом, за словами персонального лікаря глави Білого дому, Байден добре переносить лікування.

Нагадаємо, в Офісі президента спростували чутки, що Джо Байден міг підхопити COVID-19 від когось з української делегації під час зустрічі з Оленою Зеленською.

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