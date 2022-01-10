До кінця далеко: у ВООЗ прогнозують, що складна ситуація з COVID буде кілька місяців

До кінця далеко: у ВООЗ прогнозують, що складна ситуація з COVID буде кілька місяців

Прогнозують, що спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що складна ситуація із захворюваністю на коронавірус буде тривати щонайменше три місяці.

Про це заявив спеціальний посланник ВООЗ Давид Набарро, пише The Guardian.

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"Ми проходимо через марафон. Не можна сказати, що ми в кінці нього. Цей кінець в нашому полі зору, але поки до нього далеко. До того, як ми до нього доберемося, буде ще кілька хвиль", - наголосив він.

Наскільки важкими будуть нові хвилі COVID-19 чи мутації коронвірусу, Набарро прогнозувати не береться. Втім, наголосив: вірус розвивається, про що, зокрема свідчить поява штаму "Омікрон". "Це, дійсно, впливає на весь світ. Якщо служби охорони здоров'я в Західній Європі ледь справляються, то в багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені", - каже предаставник ВООЗ.

Крім того, він зауважив, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два-три рази на рік. "Як мені здається, з цим вірусом триватимуть спалахи. Жити з COVID означає бути в змозі підготуватися до них і реагувати дуже швидко, коли вони відбуваються", - пояснив Давид Набарро.

Як повідомлялося, ВООЗ оголосила, що планує вакцинувати проти коронавірусу до середини 2022 року 70% населення планети.

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