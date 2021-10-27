До 10 днів місць у лікарнях не буде: медики вимагають запровадити у Львові жорсткий локдаун

До 10 днів місць у лікарнях не буде: медики вимагають запровадити у Львові жорсткий локдаун

Через велику кількість хворих на коронавірус, медики не зможуть надавати допомогу пацієнтам, які хворіють іншими захворюваннями.

У Львові керівники лікарень, в яких лікують хворих на коронавірус, звернулись до влади міста та області з проханням запровадити в регіоні повний локдаун.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Так, очільники Лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, 1, 5 та 8 міських лікарень закликали мера Львова Андрія Садового, голову Львівської ОДА Максима Козицького та міські і регіональні комісій з питань ТЕБ і НС посилити карантинні вимоги.

Медичний директор з анестезіологічної роботи Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Іван Міськів розповів, що у їхній установі на лікуванні перебуває 427 пацієнтів з коронавірусом. З них 44 - у реанімації.

"Прогнозуємо, що в термін до 10 днів лікарні будуть переповнені. Зараз темпи поширення більші, колективного імунітету ще немає. Цей тиждень чи 10 днів дадуть час більшій кількості людей вакцинуватись", - сказав Іван Міськів.

Керівник 8-ї міської клінічної лікарні Львова Василь Трунквальтер пояснив, що вже зараз ситуація у лікарнях міста критична.

"Ми кожного дня купуємо по 3,5 тонни кисню і до нас по 5 разів заїжджає на територію лікарні машина з киснем. Ми виписуємо меншу кількість пацієнтів, аніж госпіталізуємо. Розгорнувши надзвичайно велику кількість ліжок, ми все одно не впораємось, якщо динаміка буде наростати. Ми маємо перервати будь-які людські контакти між собою, має бути жорсткий локдаун", - сказав медик.

Керівник 5-ї міської клінічної лікарні Львова Андрій Миськів додав, що через велику кількість хворих на коронавірус, медики не зможуть надавати допомогу пацієнтам, які хворіють іншими захворюваннями.

"Зараз пацієнтів привозять практично без обстежень, хвороба є дуже стрімка, сьогодні є так, що пацієнт почуває себе ще дуже легко, а за декілька годин він біжить в лікарню. Реанімація, палати інтенсивної терапії є зайнятими, кількість ШВЛ так само є на межі", - сказав Андрій Миськів.

Нагадаємо, у Львівській області в один день через COVID-19 померло подружжя.

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