Дніпропетровська область у лідерах з поширення COVID-19: статистика 15 листопада

Дніпропетровська область у лідерах з поширення COVID-19: статистика 15 листопада

Найбільше випадків зараження за добу виявили у Дніпрі.

Дніпропетровська область продовжує утримувати лідерство з інфікування на коронавірус. Станом на 15 листопада у регіоні зареєстрували 987 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 листопада

Найбільше випадків інфікування виявили у Дніпрі – 277, у Кривому Розі – 149, у Кам'янському – 94, у Покрові – 72.

Від коронавірусу за добу померли 77 людей, побороли недугу 312 пацієнтів.

Зазначимо, що в Україні за добу виявили 10 802 нових випадків COVID-19. У лікарні госпіталізували 2798 хворих, 442 особи померли.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: Міністерство охорони здоров'я почало відкривати пункти щеплення в храмах

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання