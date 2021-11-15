Дніпропетровська область у лідерах з поширення COVID-19: статистика 15 листопада

Найбільше випадків зараження за добу виявили у Дніпрі.
Дніпропетровська область продовжує утримувати лідерство з інфікування на коронавірус. Станом на 15 листопада у регіоні зареєстрували 987 нових випадків COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків інфікування виявили у Дніпрі – 277, у Кривому Розі – 149, у Кам'янському – 94, у Покрові – 72.
Від коронавірусу за добу померли 77 людей, побороли недугу 312 пацієнтів.
Зазначимо, що в Україні за добу виявили 10 802 нових випадків COVID-19. У лікарні госпіталізували 2798 хворих, 442 особи померли.
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