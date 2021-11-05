Дніпропетровська область під ударом коронавірусу: статистика за 5 листопада

Вже традиційно найбільше випадків фіксують у Дніпрі та Павлограді.
Дніпропетровська область знову в антилідерах за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 5 листопада у регіоні 2388 нових випадків.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі – 874, у Павлограді – 393, у Новомосковську – 148, у Нікополі – 140, у Кам'янському – 130.
Недугу побороли 954 особи, померли – 70.
Зазначимо, що в Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 26 488 осіб, від хвороби померло 696 пацієнтів, 13 281 українець одужав.