Дніпропетровська область під ударом коронавірусу: статистика за 5 листопада

Дніпропетровська область під ударом коронавірусу: статистика за 5 листопада

Вже традиційно найбільше випадків фіксують у Дніпрі та Павлограді.

Дніпропетровська область знову в антилідерах за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 5 листопада у регіоні 2388 нових випадків.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі – 874, у Павлограді – 393, у Новомосковську – 148, у Нікополі – 140, у Кам'янському – 130.

Недугу побороли 954 особи, померли – 70.

Зазначимо, що в Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 26 488 осіб, від хвороби померло 696 пацієнтів, 13 281 українець одужав.

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