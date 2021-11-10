Дніпропетровська область лідер за поширенням коронавірусу: статистика, яка шокує

У Дніпрі за добу виявили понад 1000 випадків інфікування.
Дніпропетровська область другий день утримує першість щодо поширення коронавірусу. Станом на 10 листопада недугу виявили у 1792 людей.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Як стало відомо, найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі – 1007, у Новомосковську – 103, у Кам'янському – 91, у Кривому Розі – 82.
Коронавірусну інфекцію за добу побороли 2070 пацієнтів, померли від хвороби 60 людей.
Зазначимо, що в Україні за добу зафіксували 23 283 нові випадки інфікування. До лікарень госпіталізували 5696 українців, 816 померли.
Читайте також:
- У США від коронавірусу помер поліцейський, який відмовився від COVID-вакцинації.
- У Франції не рекомендують вакцинуватися препаратом Moderna людям до 30 років.
- В Івано-Франківську заповнені усі "ковідні" реанімаційні ліжка.