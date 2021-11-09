Дніпропетровська область – антилідер з поширення COVID-19: статистика захворюваності

Найбільше випадків зареєстрували у Дніпрі та Кам'янському.

Дніпропетровська область очолила антирейтинг щодо кількості нових випадків коронавірусу. Станом на 9 листопада у регіоні недугу виявили у 2042 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків інфікування зафіксували у Дніпрі – 902, у Кам'янському – 167, у Кривому Розі – 118, у Павлограді – 113.

За добу недугу побороли 1282 особи, померли – 45.

Водночас в Україні зафіксували 18 988. Померли – 833 пацієнти, одужали – 16 609 осіб.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: як сприйняли нові правила "червоної карантинної зони" волиняни

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання