Дніпро у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу: яка статистика

Дніпро у лідерах за кількістю нових випадків коронавірусу: яка статистика

За добу зафіксували 867 нових випадків.

Дніпропетровська область продовжує перебувати в п'ятірці антилідерів за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 1 листопада у регіоні зафіксували 867 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків зараження за добу зафіксували у Дніпрі – 287, у Кривому Розі – 74, у Жовтих Водах – 42, у Новомосковську – 35, у Вільногірську – 32.

Недугу побороли 344 особи, померли – 52.

Загалом по Україні за добу зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували 3828, померли 298.

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