"Дійсно зменшують шанси захворіти": Комаровський розповів, яка ефективність захисних масок під час COVID-19

Захисні маски зменшують шанси підхопити коронавірусну інфекцію.
Захисна маска, яку носять від COVID-19, зменшує інтенсивність вірусу, яку вдихає людина.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав лікар Євген Комаровський.
"Ви кашляєте, з вас вилітають мокрота, слина, шмарклі. Без маски ці краплі полетять на три метри, а з маскою все це залишиться всередині, не полетить далі. Маска також дозволяє зменшити кількість вірусів, які ви вдихнете. Тобто вона дає вам шанс не отримати за раз дозу, якою можна інфікуватись", — зазначив Євген Комаровський.
Він також додав, що хвора на коронавірус людина може за один раз заразити безліч людей. Водночас якщо вона буде в масці — ця кількість значно зменшується.
"Хоча б тому давайте носити маски — вони дійсно зменшують шанси захворіти", — підкреслив Комаровський.
Нагадаємо, що значне погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус в Україні очікується на кінець жовтня — початок листопада.