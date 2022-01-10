"Дітей нестерпно шкода. Скільки можна?": в Одеській області перехід на дистанційку роздратував батьків

"Дітей нестерпно шкода. Скільки можна?": в Одеській області перехід на дистанційку роздратував батьків

Діти перебуватимуть вдома від 10 січня.

У місті Ізмаїлі (Одеська область) місцева влада вирішила перевести школи на дистанційне навчання від 10 січня, щоб зупинити зростання кількості хворих на вірусні інфекції та не допустити ускладнення ситуації.

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Однак рішення викликала хвилю обурення серед батьків. Багато батьків вважають рішення нераціональним, так як Ізмаїл давно не перебуває в "червоній" зоні карантину.

У Мережі батьки різко висловилися:

Ми навіть не в "червоній зоні". Чому діти повинні навчатися дистанційно? У деяких містах навіть у “червоній зоні” навчалися офлайн. А перші класи як будуть дистанційно вчитися писати?

Дітей нестерпно шкода! Завжди хворіли і будуть хворіти. Навіщо їх вдома замикати? Скільки можна?

У нас, наприклад, ніхто не запитував, чи хворіє хтось в класі

Усі регіони України у переддень Нового року перейшли до "жовтої" карантинної зони

Нагадаємо, від початку коронавірусної пандемії українські школи кілька разів закривали на карантин або переводили на дистанційне навчання. Від початку цього навчального року запровадили нове правило - стаціонарно працюють лише ті заклади освіти, у яких понад 80% вакцинованих співробітників.

Особливості роботи також визначає рівень епіднебезпеки у конкретному регіоні. Наразі Україна розподілена на чотири кольорові зони. Найсуворіші обмеження - у "червоній". Тут дозволено працювати з показником 80% вакцинації працівників лише садочкам і початковим школам.

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