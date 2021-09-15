Дистанційного навчання не буде: на Прикарпатті школи, де не вакциновано 80% педагогів, закриють на карантин

Педагогів в Івано-Франківській області закликають вакцинуватись.
В Івано-Франківській області у випадку спалаху коронавірусу школи, де не вакциновано 80% вчителів, закриються на карантин.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
Як зазначається, школи, в яких не вакциновано 80% педагогів, закриватимуться на карантин. А тому вчителів закликають вакцинуватись.
"Через загострення ситуації Урядом запроваджено нові карантинні заходи, які, передусім, стосуються роботи навчальних закладів. Зокрема, у школах, де провакциновано менше 80% педагогів, дистанційного навчання у школах не буде. Усі вони закриються на карантин", - повідомила Світлана Онищук.
Нагадаємо, у Волинській області виявили чотири спалахи коронавірусу в освітніх закладах. Спалахи зафіксували у трьох школах і одному дитячому садочку.