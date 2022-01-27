Данія першою в Європі скасовує всі карантинні обмеження: що слід знати туристам

Данія першою в Європі скасовує всі карантинні обмеження: що слід знати туристам

У країні ще принаймні протягом чотирьох тижнів діятимуть обмеження для іноземних туристів.

Уряд Данії заявив, що вже від 1 лютого в країні знімуть майже всі карантинні обмеження, попри зростання кількості хворих на новий штам коронавірусу "Омікрон" у Європі.

Про це повідомляє NDTV.com.

"Ми прощаємося з обмеженнями та ласкаво просимо до життя, яким ми його знали до коронавірусу", — заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Таким чином, Данія стане першою країною Європейського Союзу, яка зніме майже всі обмеження, попри хвилю "Омікрону", яка охопила всю Європу.

Фактично це означає скасовування всіх внутрішніх обмежень, включаючи використання перепусток для вакцинації, обов'язкове носіння масок, скорочені години роботи барів та ресторанів тощо.

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Фредеріксен пояснює, що їхньою "суперзброєю" стала вакцинація. Тому для Данії "коронавірус більше не слід вважати небезпечним захворюванням для суспільства".

Водночас у країні ще принаймні протягом чотирьох тижнів діятимуть обмеження для іноземних туристів.

Нагадаємо, Мексика стала другою країною у світі, яка скасувала всі коронавірусні обмеження на в'їзд для іноземців. Так, від 1 січня 2022 року країна встановила "доковідні" правила перетину кордону, які діяли у 2019 році. Відтепер приїжджати до Мексики можна без тестів, самоізоляції чи онлайн-форм, які туристам доводилося заповнювати перед перетином кордону.

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