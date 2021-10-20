COVID-19 увійшов у трійку найбільш смертельних хвороб серед українців

COVID-19 увійшов у трійку найбільш смертельних хвороб серед українців

За 8 місяців від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Україні померло понад 37 тисяч людей.

Від січня до серпня 2021 року в Україні загалом померло 439 400 людей. Однією з найчастіших причин смерті українців стало захворювання на COVID-19.

За даними Державної служби статистики, коронавірусна інфекція перебуває на третьому місці за смертністю - після хвороб системи кровообігу та раку.

Найчастішою причиною смерті серед українців стали хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 людей. Згідно статистики, від раку померла 49 021 особа, а від коронавірусу — 37 077.

Грипу та пневмонії стали причиною смерті 10 068 осіб, а хвороби органів травлення забрали на той світ 16 000 людей. Від інфекційних хвороб померли 4 214 особи, зокрема туберкульоз забрав життя 1 905 українців. Від СНІДу померло 1 546 громадян — це менше, аніж внаслідок ДТП.

Загалом через зовнішні причини за цей період 2021 року загинуло 18 627 осіб, зокрема:

2 200 осіб загинули в ДТП;

осіб загинули в ДТП; 4 099 - через самогубство;

- через самогубство; 1269 — через утоплення;

— через утоплення; 1181 — через отруєння алкоголем;

— через отруєння алкоголем; 1033 — через випадкове отруєння;

— через випадкове отруєння; 848 — через умисне вбивство;

— через умисне вбивство; 808 — під час пожежі.

Загальне скорочення чисельності населення у січні-серпні склало 245,9 тисяч людей.

Нагадаємо, у Харківській області морги працюють в напруженому режимі. На загальну завантаженість впливають жертви коронавірусної інфекції, а також інші летальні випадки.

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