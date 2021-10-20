COVID-19 увійшов у трійку найбільш смертельних хвороб серед українців

За 8 місяців від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Україні померло понад 37 тисяч людей.
Від січня до серпня 2021 року в Україні загалом померло 439 400 людей. Однією з найчастіших причин смерті українців стало захворювання на COVID-19.
За даними Державної служби статистики, коронавірусна інфекція перебуває на третьому місці за смертністю - після хвороб системи кровообігу та раку.
Найчастішою причиною смерті серед українців стали хвороби системи кровообігу, від яких померли 276 070 людей. Згідно статистики, від раку померла 49 021 особа, а від коронавірусу — 37 077.
Грипу та пневмонії стали причиною смерті 10 068 осіб, а хвороби органів травлення забрали на той світ 16 000 людей. Від інфекційних хвороб померли 4 214 особи, зокрема туберкульоз забрав життя 1 905 українців. Від СНІДу померло 1 546 громадян — це менше, аніж внаслідок ДТП.
Загалом через зовнішні причини за цей період 2021 року загинуло 18 627 осіб, зокрема:
- 2 200 осіб загинули в ДТП;
- 4 099 - через самогубство;
- 1269 — через утоплення;
- 1181 — через отруєння алкоголем;
- 1033 — через випадкове отруєння;
- 848 — через умисне вбивство;
- 808 — під час пожежі.
Загальне скорочення чисельності населення у січні-серпні склало 245,9 тисяч людей.
Нагадаємо, у Харківській області морги працюють в напруженому режимі. На загальну завантаженість впливають жертви коронавірусної інфекції, а також інші летальні випадки.