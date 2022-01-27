COVID-19 набирає обертів: епідеміолог розповів, коли в Одесі буде пік захворюваності

COVID-19 набирає обертів: епідеміолог розповів, коли в Одесі буде пік захворюваності

Кількість хворих збільшується з кожним днем.

Зростання захворюваності на COVID-19 в Одеській області можна очікувати за два тижні.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Олександр Волков під час брифінгу в Одеській ОДА, пише "Суспільне".

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Лікар зазначив, що строк може збільшитися через те, що не всі люди одразу після виявлення перших симптомів хвороби звертаються до лікарів.

"У понеділок у нас було 600 випадків, середа – 1 300. Зростання вдвічі. Якщо збережеться така тенденція, те, що прогнозують ВООЗ і нам рекомендують, кожні два дні збільшення, то ми можемо за два тижні досягнути піку", – сказав Олександр Волков.

За добу 26 січня в Україні:

◾️ зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 847, медпрацівників – 797);

◾️ 82 360 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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