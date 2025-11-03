ТСН у соціальних мережах

113
Новий штам коронавірусу "Стратус": лікарка назвала головний симптом

Головна відмінність цього нового штаму — сильний біль у горлі.

Анастасія Павленко
Вакцинація може захистити від важкого перебігу хвороби

Вакцинація може захистити від важкого перебігу хвороби / © ТСН.ua

Новий штам коронавірусу під назвою «Стратус» (XFG та XFG.3) викликає занепокоєння медиків. Його головна особливість — незвичний симптом у вигляді хрипкого голосу, на який скаржаться інфіковані.

Про це повідомила сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE.

З її слів, новий штам коронавірусу «Стратус» вражає голосові зв’язки та може бути небезпечним для літніх людей. Однак хвороба зазвичай не супроводжується високою температурою чи сильною ломотою в тілі.

«Людина дихає, але не може наситити кров киснем — це ми бачили ще під час перших хвиль. А тепер ми спостерігаємо ураження голосових зв’язок. І навіть без температури така людина може бути небезпечною для своїх бабусь, дідусів чи малих дітей», — зазначила вона.

Лікарка також наголосила, що вірус продовжує швидко мутувати — від 2020 до 2025 року зафіксовано понад 20 мутацій, а змішування з іншими інфекціями, як-от грип чи респіраторно-синцитіальний вірус, може ускладнювати перебіг хвороби.

Нагадаємо, в Україні поширюються два нові субваріанти коронавірусу — «Стратус» і «Нібсус».

Попри зростання захворюваності, Міністерство охорони здоров’я заспокоює: поточна ситуація відповідає сезонним коливанням і не має пандемічного потенціалу. Заступник міністра, головний санітарний лікар Ігор Кузін, зазначає, що подібне зростання фіксувалося й минулого року в цей самий період.

