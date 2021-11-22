Чому коронавірус зараз заразніший, ніж роком раніше: думка фахівця

Чому коронавірус зараз заразніший, ніж роком раніше: думка фахівця

Щоб заразитися коронавірусом, достатньо однієї краплі аерозолю від хворої людини.

Заразитися на коронавірусну інфекцію у 2021 році виявилося простіше, ніж роком раніше. Вся справа у сильній контагіозності "Дельта"-штаму COVID-19.

Про це в інтерв'ю виданню Tages-Anzeiger повідомив дослідник ризику зараження вірусами Міхаель Рідікер, перевели “Факти”.

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За словами дослідника, люди заражаються коронавірусом переважно через аерозолі: краплі, які залишаються в повітрі після того, як людина голосно говорила, співала чи кашляла.

“Ще рік тому в результаті проведених досліджень я дійшов висновку, що близько 10% інфікованих переносять достатню кількість вірусу, щоб передати його через аерозолі. У випадку з "Дельта"-варіантом набагато більше людей мають сильно підвищене вірусне навантаження. Це означає, що майже кожен третій інфікований сьогодні високо заразний і може досить швидко заразити інших людей у ​​невеликому приміщенні при недотриманні запобіжних заходів”, — зазначив медик.

Щоб заразитися коронавірусом, достатньо однієї краплі аерозолю від хворої людини. Однак куди більшу небезпеку несуть люди, які розносять дрібні аерозолі — вони залишаються в повітрі протягом тривалого часу.

“Мої розрахунки показують, що під час першої хвилі супер розповсюджувачем був один із тисячі інфікованих. Сьогодні таким є приблизно один із тридцяти заражених. Така людина легко може заразити інших аерозольним шляхом. Для того, щоб заразитися, достатньо вже кількох хвилин спілкування з ним без маски в невеликому приміщенні, якщо він співає або голосно розмовляє. Але навіть якщо ця людина поводитиметься тихо, інші люди можуть заразитися, перебуваючи поряд протягом години у невеликому офісі без маски”, — наголосив Міхаель Рідікер.

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