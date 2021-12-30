Чим відрізняються симптоми грипу та коронавірусу: пояснив лікар Комаровський

Лікувати грип і коронавірусну інфекцію необхідно одними і тими самими препаратами.
У грипу та коронавірусної інфекції дуже схожі симптоми. Особливо це стосується перших днів захворювання.
Про це повідомив лікар Євген Комаровський.
“Якщо у вас раптом зник нюх — це не говорить про те, що у вас саме коронавірусна інфекція. При ній принципово характерне можливе різке погіршення стану на другому тижні хвороби”, — акцентував Комаровський.
Він також додав, що лікувати грип і коронавірусну інфекцію необхідно одними і тими самими препаратами. У зв'язку із чим для пацієнта не зміниться курс лікування.
“Ми створюємо умови, за яких організм впорається з вірусом максимально швидко. Провітрюємо приміщення, багато п'ємо, не змушуємо себе їсти, якщо не хочеться, за високої температури п'ємо жарознижувальні препарати: парацетамол або ібупрофен. Але які б симптоми у вас не були, ви говорите про них своєму лікарю”, — додав лікар Комаровський.
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