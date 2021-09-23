Чи захищають вакцини від "Дельта"-штаму коронавірусу: Комаровський розповів

Новий препарат в умовах сучасних технологій вчені можуть створити за два тижні.

Вакцинація від коронавірусної інфекції захищає від штаму "Дельта". Ін'єкція сприяє виробленню в тілі людини антитіл, яких достатньо для того, щоб блокувати COVID-19.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив лікар Євген Комаровський.

Також читайте Як лами допоможуть боротися з COVID-19: вчені провели унікальний експеримент

"Коли за допомогою вакцинації ми забезпечуємо величезну кількість антитіл, нехай недосконалих, хоч яких-небудь, що не повністю відповідають, але хоч трохи можуть блокувати, коли їх буде багато. Коли в рази перевершує захисне число, вони працюють", — акцентував Євген Комаровський.

Він також додав, що від подальших мутацій коронавірусу наявні зараз вакцини можуть не справлятися. Але тоді, буквально протягом декількох тижнів, вчені зможуть розробити нові препарати.

Нагадаємо, що в Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Деякі українці через недовіру до вакцини відмовляються робити щеплення.

Новини України: чому про смерть студента в день щеплення від COVID-19 стало відомо лише напередодні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання