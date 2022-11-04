Чи варто виїжджати з Херсона: Хлань закликав не піддаватися на провокації окупантів

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань закликав жителів Херсона не піддаватися на провокації окупантів, залишатися в місті та дочекатися повернення ЗСУ.

Про це Хлань розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Звичайно, не варто (виїжджати з Херсонщини – ред.). Ми закликали херсонців все ж таки знайти можливість, не піддаватися на провокації окупантів, на їхні нагнітання паніки, яке вони влаштовували останнім часом. А – дочекатися Збройних сил. Знайти безпечні місця, запастися їжею, водою і дочекатися деокупації", – сказав депутат.

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Проте певна частина населення запанікувала і виїхала, зокрема до Росії. Тепер люди шукають шляхи для повернення чи виїзду кудись далі.

"Тому що окупанти тримають там людей у таких містечках для біженців палатних і жодних умов немає. І на зараз люди вже й налякані, і не розуміють, чому вони піддалися паніці", – додав радник очільника ХОВА.

"Те, що влаштовує зараз окупант, – виселення примусове з п’ятнадцятикілометрової зони лівобережжя – там знаходилась якраз велика кількість дач, куди люди виїхали з Херсона, і хотіли там перечекати ту паніку, яку створили окупанти. Вони лякали там провокаціями і так далі", – повідомив Хлань.

Що відбувається в Херсоні та області

Президент Росії Володимир Путін заявив 4 листопада про необхідність "вивезти із зони бойових дій" усіх, хто мешкає у Херсоні.

Цього ж дня місцевий гауляйтер Кирило Стремоусов записав відеозвернення, у якому заявив про запровадження в місті цілодобової комендантської години. Щоправда, згодом колаборант видалив своє відео.

Російська армія намагалися вдати, що тікає з правого берега Херсона, щоб ввести в оману ЗСУ. Проте окупанти залишаються на місці і готують Херсон до вуличних боїв.

Водночас російські військові у Херсоні за допомогою вибухівки знищують плавзасоби на причалах та розстрілюють або спалюють катери.

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