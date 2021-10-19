Чи варто робити щеплення від грипу і COVID-19 в цьому сезоні: відповідь інфекціоністки

Чи варто робити щеплення від грипу і COVID-19 в цьому сезоні: відповідь інфекціоністки

Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Вакцинація від коронавірусу і грипу в цьому сезоні необхідна. Це два абсолютно різних захворювання.

Про це на каналі "Україна 24" повідомила лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

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Вона відповіла на запитання журналіста, чи варто робити щеплення від грипу тим людям, які отримали дві вакцини від коронавірусу.

"Чому ж не варто? Це два абсолютно різних захворювання, дві різні вакцини. Одна на одну абсолютно не впливає. Одна вакцина - це захист від коронавірусної інфекції, інша вакцина - це захист від грипу. На сьогодні вже є в наявності вакцини від сезонного грипу. Але перед цим обов'язково потрібно, щоб сімейний лікар або терапевт вас оглянув, щоб людина не перебувала в стані захворювання", - сказала вона.

Лікарка також повідомила, що бажано перед вакцинацією зробити тестування, щоб бути впевненими, що вакцинація проходить на тлі повного здоров'я.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я готує перелік протипоказань до вакцинації проти COVID-19. Його обіцяють оприлюднити цього тижня.

Нагадаємо, за останню добу від коронавірусу померли 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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