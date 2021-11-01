Чи можна вакцинуватися від COVID-19 вагітним та матерям, що годують: пояснення МОЗ

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 вагітним та матерям, що годують: пояснення МОЗ

МОЗ детально відповіло на всі питання щодо вакцинації, які хвилюють вагітних та жінок, що годують грудьми.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли українцям, що грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Міф про частки "живого" вірусу

Жодна з вакцин від коронавірусу не містить часток "живого" вірусу, тому вони не становлять загрози для матері та немовляти.

Що говорять у світі?

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) радить жінкам, що вигодовують грудьми, щепитися проти коронавірусу. Ці рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров’я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн.

В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) запевняє, що жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані проти COVID-19 без застережень, якщо іншого не зазначено в інструкції до вакцини.

Чим вакцинувати вагітних?

Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Відповідно до чинної інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

Грудне вигодовування після щеплення

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно. Вакцини не можуть потрапити у грудне молоко. Натомість туди потрапляють антитіла, які потенційно можуть захистити дитину від хвороби. Про це свідчать дані останніх досліджень. Втім цих даних поки недостатньо, щоб визначити, який саме захист можуть забезпечити дитині ці антитіла.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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