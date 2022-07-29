Чи буде восени масковий режим через коронавірус - лікар-епідеміолог дав відповідь

Дотримуватись базових протиепідемічних заходів необхідно, і варто ними користуватися, де це можливо, зазначив Заіка.

В Україні зростає кількість випадків коронавірусу, крім того, виявлено новий різновид “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”.

Чи доведеться українцям восени повертатися до маскового режиму через коронавірус, у бліц-інтерв'ю розповів керівник Національної програми з імунізації, лікар-епідеміолог Олександр Заіка.

- Чи варто нині дотримуватись маскового режиму, зокрема, у метро?

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Насамперед, так. Дотримуватись базових протиепідемічних заходів необхідно, і варто ними користуватися, де це можливо. Ми пам'ятаємо про механізми передавання вірусної інфекції, і ми використовуємо саме ті дієві засоби, які ми використовували і до цього.

- Але носіння маски нині – не є обов'язкова вимога, за яку можуть оштрафувати того самого підприємця або ж фізичну особу?

Коли ми говоримо про обмеження, які були встановлені постановою Кабінету міністрів №1236, деякі з них є призупиненими. Але ми говоримо про те, що ми можемо повернутися до цих обмежень, дивлячись на епідемічну ситуацію в Україні.

- Тобто ви не виключаєте повернення обов'язкового маскового режиму і обмежень, до яких ми звикли, коли була активна фаза COVID-19 восени?

Звичайно, коли ми повернемося до цих обмежень, ми обов'язково поінформуємо. І ще раз хочу наголосити на необхідності вакцинації.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України від 19 липня дозволило вводити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19.