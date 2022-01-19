Через поширення "Омікрона" в Україні можуть знову ввести "червону" зону: які регіони у зоні ризику

Через поширення "Омікрона" в Україні можуть знову ввести "червону" зону: які регіони у зоні ризику

Найближчою до введення "червоної" зони карантину наразі є Івано-Франківська область.

В Україні суттєво зростає захворюваність на коронавірус. Штам "Омікрон" виявили вже у восьми регіонах України: у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.

Про це "Бабелю" повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, темпи захворюваності на коронавірус поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій.

Він зазначив, що в зоні ризику перебуває наразі Івано-Франківська область. За показниками вона відповідає "червоній" зоні карантину. Окрім неї, у зоні ризику - Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області. Ці регіони перебувають на "помаранчевому" рівні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні погіршуються показники із захворюваністю на коронавірус. За прогнозами, найближчими тижнями очікують подальше зростання нових випадків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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