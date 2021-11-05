Британські науковці тестують вакцину-спрей від COVID-19

Дослідники хочуть модернізувати щеплення AstraZeneca/

Вакцину-спрей від коронавірусу тестують британські науковці з Оксфордського університету.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.

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Дослідники хочуть модернізувати щеплення AstraZeneca, щоб зробити його доступнішим та ефективнішим. Науковці сподіваються, що введення вакцини через ніс краще захищатиме від зараження ковідом. Адже наявні щеплення, хоч і впливають на перебіг хвороби, передавання інфекції зупинити не можуть.

У випробуваннях беруть участь три десятки людей. За ними спостерігатимуть чотири місяці. В разі успіху кількість добровольців збільшать, а вже за рік вакцина-спрей може надійти в продаж.

Новини світу: британські науковці тестують вакцину-спрей від коронавірусу

Як повідомлялося, в Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck. Так, медичний препарат від коронавірусу "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг. тестуватимуть серед тих людей, хто контактував із хворими на COVID-19.

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