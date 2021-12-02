Британія схвалила нові ліки від COVID-19: що це за препарат і наскільки він ефективний

Британія схвалила нові ліки від COVID-19: що це за препарат і наскільки він ефективний

Цей препарат вже використовують для лікування коронавірусу у США, Канаді та Сингапурі.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило використання ще одного препарату для лікування коронавірусу - Xevudy (сотровімабу).

Про це повідомляє британський урядовий портал.

Відповідно до результатів клінічних випробувань виявили, цей препарат скорочує госпіталізацію та смертність на 79% відсотків у дорослих із групи високого ризику. Це другий препарат, який було дозволено MHRA, що призначений для людей із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, які мають високий ризик розвитку тяжкого перебігу. Перший засіб - це молнупіравір.

Як зазначають, як і молнупіравір, його дозволено використовувати у людей, які мають легку та середню форму перебігу COVID-19 і принаймні один фактор ризику розвитку важкого перебігу. На відміну від молнупіравіру, сотровімаб вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30 хвилин. Він схвалений для осіб у віці від 12 років і старше з вагою понад 40 кг.

Однак, наголошують вчені, ще рано говорити, чи впливає цей препарат на "Омікрон". Підкреслюють, с отровімаб не призначений для використання як заміна вакцинації проти COVID-19. Цей препарат розробили компанії GSK та Vir Biotechnology. Нові ліки вже використовують для лікування коронавірусу у США, Канаді та Сингапурі. Також його схвалили регулятори Австралії та Японії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Штам "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. ВООЗ прогнозує, що ця кількість зростатиме.