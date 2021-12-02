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Британія схвалила нові ліки від COVID-19: що це за препарат і наскільки він ефективний

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Британія схвалила нові ліки від COVID-19: що це за препарат і наскільки він ефективний

Associated Press

Цей препарат вже використовують для лікування коронавірусу у США, Канаді та Сингапурі.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило використання ще одного препарату для лікування коронавірусу Xevudy (сотровімабу).

Про це повідомляє британський урядовий портал.

Відповідно до результатів клінічних випробувань виявили, цей препарат скорочує госпіталізацію та смертність на 79% відсотків у дорослих із групи високого ризику. Це другий препарат, який було дозволено MHRA, що призначений для людей із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, які мають високий ризик розвитку тяжкого перебігу. Перший засіб - це молнупіравір.

Як зазначають, як і молнупіравір, його дозволено використовувати у людей, які мають легку та середню форму перебігу COVID-19 і принаймні один фактор ризику розвитку важкого перебігу. На відміну від молнупіравіру, сотровімаб вводять шляхом внутрішньовенної інфузії протягом 30 хвилин. Він схвалений для осіб у віці від 12 років і старше з вагою понад 40 кг.

Однак, наголошують вчені, ще рано говорити, чи впливає цей препарат на "Омікрон". Підкреслюють, сотровімаб не призначений для використання як заміна вакцинації проти COVID-19. Цей препарат розробили компанії GSK та Vir Biotechnology. Нові ліки вже використовують для лікування коронавірусу у США, Канаді та Сингапурі. Також його схвалили регулятори Австралії та Японії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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