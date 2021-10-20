Боротьба за кожен подих та виснажені медики: правдива ситуація у ковід-лікарнях України (фото)

Боротьба за кожен подих та виснажені медики: правдива ситуація у ковід-лікарнях України (фото)

В Україні почала набирати обертів третя хвиля COVID-19.

Україну накрила третя хвиля коронавірусу. Лікарі і МОЗ б'ють на сполох, закликають вакцинуватися, бо лікарні у кількох регіонах вже переповнені. Утворюються навіть черги до реанімацій.

Смертей від недуги в Україні наразі більше, ніж раніше. Місцева влада намагається контролювати ситуацію, але лікарі у Харкові, Одесі, Чернівцях, Херсона, Києва говорять про переповнені медичні заклади.

У лікарню кладуть лише людей зі справді важкими випадками, з низькою сатурацією і то лише за умови, якщо будуть місця.

Наприкінці жовтня - на початку листопада очікують ще більшу кількість хворих і пікове навантаження на лікарні, прогнозують у МОЗ.

А от спад хвороби прогнозують наприкінці року, можливо, перший квартал 2022 року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко напередодні закликав українців вакцинуватися.

“Зростає захворюваність, і ми бачимо, що іншого виходу, крім як робити щеплення, немає. Це єдиний варіант виходу з карантинних обмежень”, - сказав Віктор Ляшко.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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