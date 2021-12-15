Блінкен перервав поїздку до Південно-Східної Азії через COVID у журналіста

Блінкен перервав поїздку до Південно-Східної Азії через COVID у журналіста

Коронавірус виявили в одного з 12 членів команди.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен перервав поїздку у країнах Південно-Східної Азії, бо у журналіста з делегації виявили коронавірус.

Про це повідомляє видання TheGuardian.

"Журналіст, який супроводжував держсекретаря США Ентоні Блінкена в поїздці до Великобританії і Південно-Східної Азії, отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - пише видання.

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Позитивний ПЛР-тест виявили в одного з 12 членів команди. Тим часом Блінкен, його високопоставлені колеги та інші представники преси отримали негативні результати тестів.

Тим часом Ентоні Блінкен висловив жаль главі МЗС Таїланду, з яким у нього була запланована зустріч у четвер, і скасував поїздку.

Як повідомлялося, премʼєр-міністрерка Фінляндії Санна Марін перепросила за перебвання в нічному клубі, хоч в її оточені були інфіковані коронавірусом. Про похід Марін до нічного клубу стало відомо із жовтої преси. У ЗМІ з'явилися фото. Журналісти пишуть, що прем'єрка була в клубі до четвертої ранку.