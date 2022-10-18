Безсмертний розповів, чому поряд з Україною мають воювати армії країн ЄС і скільки триватиме війна

Український дипломат та політик Роман Безсмертний заявив, що разом з українською армією проти Росії мають воювати і армії країн Європи, а також розповів, від чого залежить тривалість війни.

Про це Безсмертний розповів інтерв’ю ТСН.ua.

Він переконаний, що разом з українською у війні проти РФ мають воювати і армії країн-членів ЄС.

"На що чекає Путін? На що чекає ця кліка? Вони добре знають, що в європейських державах, таких як Німеччина, Франція, Італія існує демократичний порядок, електоральна демократія, яка змінюється. І війна як далеке щось, на яке німець, француз, італієць має тратитися, їм нецікава. До того часу, поки поруч з українським солдатом не стане на полі бою француз, німець, італієць і всі інші, всі вони не зрозуміють, що відбувається в Україні. Спроби пояснити їм через політичну риторику навіть таких геніїв як Макрон, Шольц, новообраний прем’єр-міністер Італії ніяких шансів не мають, тому що "війна – далеко, а ми на неї тратимося". Тому це перше, чому у війні мають стояти всі поруч", – пояснив політик.

"Нас справді розуміють тільки балтійські держави, Польща, скандинави. Бо вони наїлися цього "совєцького", сталінського і тепер російського "добра". Воно вже у них – по вуха. Вони розуміють, яку небезпеку несе в собі Росія. На жаль, цього не розуміють далі", – додав Безсмертний.

Він також висловив переконання, що перемога України у війні потрібна усьому людству, та назвав два завдання для цієї перемоги. Йдеться про військову допомогу Україні, санкції та відповідь на ядерні погрози з боку РФ.

"Якось іноземці у мене запитали: "Кому потрібна Україна? Кому потрібна перемога в цій війні?" У цій війні перемога треба людству. Людство досягло рівня, коли ресурси Землі не можуть обслужити його вже. Або воно прийде до тями і війну як інструмент з’ясування стосунків усуне та задумається над тим, як вирішувати питання продовольства, забезпечення водою, екологічних проблем, воно може ще вирішити ці біди. Або буде працювати інший інструмент, який називається мальтузіанство, тобто природний добір. Українці у цьому процесі встоять. Вони першими стали на цю сходинку на рахунок цього ідіотського сусіда. Вони переможуть, але що буде з іншими? Ті, хто буде далі чухатися і думати – допомагати українцям чи не допомагати, як оцінювати цю ситуацію, можливо, якось там сідати за стіл переговорів із Путіним, – ніяких шансів досягти домовленостей з Путіним і його клікою у цивілізованого людства нема. Все, треба забути про це як варіант. Це перше завдання", – пояснив дипломат.

Друге завдання:

"Коли мені кажуть про загрозу ядерної війни – бо це стримує більшість – я намагаюся пояснити: не йдеться про те, щоб зупинити ядерну війну, йдеться про те, щоб вирвати важелі управління у Путіна і кліки ядерною булавою".

"Це абсолютно різні завдання. Тому ця позиція "а якщо застосує – то ми не будемо застосовувати" в подібній ситуації тільки заохочує Кремль до того, що він буде шантажувати Європу, людство", – наголосив політик.

"Чіткість і різкість позиції, яку займають, зокрема, Лондон, Вашингтон, украй необхідна в цій ситуації", – додав він.

Безсмертний зазначив, що те саме має відбуватися і з санкціями проти РФ: обмеження мають бути жорсткими і запроваджуватися негайно.

Він також відповів на запитання про тривалість війни.

"По розтягуванню війни в часі. Це матерія, яка залежить від того, як протидіють агресії Росії. Якщо непослідовність буде демонструватися, додаткові безкінечні дискусії, розтягування в часі надання допомоги, війна буде в часі прямопропорційно розтягуватися", – сказав дипломат.

Нагадаємо, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов гадає, що війна в Україні має закінчитися наприкінці весни 2023 року виходом держави на кордони 1991 року.

Завершення війни навесні 2023 року прогнозує і російський публіцист Андрій Піонтковський. Він уточнив, що все залежить від звільнення Херсона. Якщо це місто вдасться деокупувати до зими, то вже Новий рік можна буде зустрічати в мирній Україні.

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