Без збереження заробітної плати: в Україні вчителів без щеплення почнуть відстороняти від роботи

Без збереження заробітної плати: в Україні вчителів без щеплення почнуть відстороняти від роботи

Педагогам дали час до листопада.

В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже від листопада.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

“Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів”, – пояснив Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що освітяни включені до Переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи.

Нагадаємо, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Є спеціальні органи, які перевіряють, чи дійсно роботодавець відсторонив невакцинованого працівника. Якщо цього не сталося, він може нести за це відповідальність.

Раніше стало відомо, що Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

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