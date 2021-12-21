Атака "Омікрону" на США та тренди ялинкових прикрас: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- "Омікрон" випередив інші варіанти коронавірусу і є домінівною версією коронавірусу в США. Читати далі –>
- Тест на коронавірус президента США Джо Байдена дав негативний результат після того, як коронавірус виявили в одного зі співробітників адміністрації. Читати далі –>
- Американський Держдеп та Центри США з контролю та профілактики захворювань через високий рівень поширення коронавірусу додали до списку країн, поїздки до яких небажані, Іспанію, Фінляндію, Чад, Ліван, Бонайре, Монако, Сан-Марино та Гібралтар. Читати далі –>
- У Сполучених Штатах Америки зафіксували першу смерть від зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Читати далі –>
- Одними з найулюбленіших цьогоріч є все-таки керамічні іграшки. Читати далі –>