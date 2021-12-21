Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Атака "Омікрону" на США та тренди ялинкових прикрас: п'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака "Омікрону" на США та тренди ялинкових прикрас: п'ять новин, які ви могли проспати

14 грудня 2020 року у Британії виявляють новий на той час різновид коронавірусу / Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • "Омікрон" випередив інші варіанти коронавірусу і є домінівною версією коронавірусу в США. Читати далі –>
  • Тест на коронавірус президента США Джо Байдена дав негативний результат після того, як коронавірус виявили в одного зі співробітників адміністрації. Читати далі –>
  • Американський Держдеп та Центри США з контролю та профілактики захворювань через високий рівень поширення коронавірусу додали до списку країн, поїздки до яких небажані, Іспанію, Фінляндію, Чад, Ліван, Бонайре, Монако, Сан-Марино та Гібралтар. Читати далі –>
  • У Сполучених Штатах Америки зафіксували першу смерть від зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Читати далі –>
  • Одними з найулюбленіших цьогоріч є все-таки керамічні іграшки. Читати далі –>
Наступна публікація