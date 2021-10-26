Ампутація кінцівок, інсульти: лікарка зі Львова назвала ускладнення, які викликає штам "Дельта"

У групі ризику вірусу є пацієнти середнього віку.

У Львові погіршилась ситуація із захворюваністю на короновірус. У місті все частіше хворіють мутованим штамом "Дельта", який викликає багато ускладнень.

Про це повідомила завідувачка кардіологічного та COVID- відділень КНП "8-а міська клінічна лікарня м. Львова" Валентина Коваль.

"Людей госпіталізують у тяжкому стані. Також зараз непередбачуваний перебіг коронавірусу. Щодо штаму "Дельта" - це в тисячу разів більше вірусне навантаження на організм. Звідси і важкість стану та непередбаченість хвороби. Також втричі побільшало випадків тромбозів. А звідси - інсульти, тромбоемболія легеневої артерії, через яку, як правило, пацієнти помирають. Також є тромбози магістральних артерій, дрібних артерій, безартеріальних судин. 25 жовтня мали випадок тромбозу великих судин у пацієнта, якому довелось ампутувати кінцівку", - сказала Валентина Коваль.

Завідувачка COVID- відділенням також розповіла, хто ризикує перехворіти штамом "Дельта" у тяжкій формі.

"В групі ризику - це люди із серецево-судинними захворюваннями, із хворобами дихальної системи. Небезпечний коронавірус і для тих, у кого вже були інфаркти, операції із аортокоронарного шунтування, важка гіпертензія, цукровий діабет в стадії декомпенсації, цереброваскулярна хвороба. Також в небезпеці пацієнти із автоімунними, алергічними та онкологічними захворюваннями. Особливо наголошую, що в групі ризику вірусу є пацієнти середнього віку. Це - 50 років. Якщо минуло разу проблеми виникає в пацієнтів, яким більше 65 років, то зараз є випадки смерті до 50 років", - наголосила Валентина Коваль.

Лікарка закликала жителів Львова вакцинуватись, щоб допомогти медикам побороти пандемію.

Нагадаємо, інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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