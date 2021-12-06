Аби контролювати пандемію, до середини наступного року потрібно вакцинувати 70% населення світу — очільниця Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн підкреслює, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим у світі "донором" вакцин проти COVID-19.
Очільниця Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що до середини наступного року вдасться щепити 70% населення світу. За її словами, лише таким чином можна контролювати пандемію та поширення коронавірусу по всій планеті.
Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на відеозвернення очільниці ЄК.
"Наша мета — забезпечити вакцинацію 70% населення світу до середини наступного року. Тому що ми зможемо контролювати цю пандемію, лише якщо боротимемося з нею у всіх куточках світу", — сказала голова ЄК.
Урсула фон дер Ляєн підкреслює, що на сьогодні Європейський Союз є найбільшим у світі "донором" вакцин проти COVID-19.
Відтак, за словами очільниці Єврокомісії, ЄС передав понад 350 млн доз у дар країнам по всьому світові. Крім того, держави-члени ЄС виділили понад 45 млн доз у вигляді двосторонніх пожертвувань третім країнам, зокрема на Західних Балканах.
"Переважну більшість, майже 300 млн доз, передано через глобальний механізм забезпечення доступності вакцин проти COVID-19 для країн із низьким і середнім рівнем доходів. Але потрібно більше. Наразі вакциновано 44% населення світу. Більшість доз, необхідних для цих вакцинацій, експортувала або дарувала Європа. І ми зробимо більше", — сказала очільниця Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що у країнах Африки рівень вакцинації найнижчий. Тому ЄС обіцяє активізувати свої зусилля задля підтримки цього регіону.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу, що отримав назву "Омікрон" є більш заразним. Вперше його виявили на початку листопада у країнах Південної Африки. Відтоді новий штам почали фіксувати по всьому світові.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.