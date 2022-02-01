45 тисяч звернень за добу: у МОЗ нагадали, з якими симптомами варто викликати “швидку”

Кількість телефонних дзвінків на “103” збільшилася майже вдвічі.
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про різке збільшення кількості викликів бригад “швидкої допомоги” в Україні. Порівняно з періодом до пандемії коронавірусної інфекції, звернень стало майже вдвічі більше.
Про це повідомили у вівторок, 1 лютого, у пресслужбі МОЗ.
У повідомленні йдеться, що за минулу добу українці 45 тисяч разів звертались за номером “103”, а кількість виїздів бригад "швидкої допомоги" сягнула майже 20 тисяч. До лікарень було госпіталізовано 5,3 тисячі пацієнтів.
“До початку пандемії, у середньому, нараховувалось близько 24-25 тисяч звернень на «швидку». Зростання кількості викликів пов’язане із початком нової хвилі COVID-19”, - повідомили в МОЗ.
У відомстві уточнили, що цей показник не перевершив історичного максимуму, зафіксованого в жовтні 2021 року, коли на “103” за добу телефонували 55 тисяч разів. Однак, нинішнє навантаження як на медиків бригад екстреної медичної допомоги, так і на диспетчерів є значним.
У зв’язку із цим у МОЗ опублікували інфографіку із пам’яткою щодо симптомів, через які варто викликати “швидку" для пацієнтів із коронавірусом.
У МОЗ також нагадали, що насамперед при нездужанні варто зв’язатись із своїм сімейним лікарем.
“Саме лікар, з яким підписана декларація, має надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нова хвиля коронавірусної хвороби, пік якої прогнозується на лютий, відрізнятиметься від попередніх.
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