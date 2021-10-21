18 хворих і 200 щеплень: Кузін відзвітував про результати роботи на вокзалах експрес-пунктів тестування на COVID-19

18 хворих і 200 щеплень: Кузін відзвітував про результати роботи на вокзалах експрес-пунктів тестування на COVID-19

Експрес-тестування можна пройти за 350 гривень.

В Україні в перший день роботи на залізничних вокзалах пунктів швидкого тестування коронавірус виявили 18 людей.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

“Завдяки роботі "Укрзалізниці", яка організувала на найбільших вокзалах країни експрес-тестування для пасажирів без документу про щеплення, за першу половину доби (21 жовтня, - ред.) вдалось виявити 18 хворих на COVID-19. Після їх поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож”, - підкреслив Ігор Кузін.

Всього в перший день провели майже тисячу експрес-тестів. А в дев'яти пунктах, розташованих на залізничних вокзалах, провели понад 200 вакцинацій.

Відзначимо, що пункти експрес-тестування працюють на ж/д вокзалах Києва, Дніпра, Львова, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Мукачево, Вінниці та Полтави.

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