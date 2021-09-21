10% хворіє важко: в Україні інфекціоніст розповіла, в якій формі протікає "Дельта"-штам коронавірусу

Фахівці кажуть, що контагіозність вірусу дійсно висока.

"Дельта"-штам більш заразний, проте захворювання протікає в легкій формі. Тільки 10% людей хворіє важко.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомила інфекціоніст-пульмонолог Світлана Гук.

За її словами, "Дельта", згідно з деякими даними, заразнее інших штамів COVID-19 в тисячу разів.

"Дійсно, “Дельта” більш заразна, але перебіг хвороби, наскільки я знаю, до сьогоднішнього дня не визнано важчим. Усе так само, як було раніше, — більшість людей хворіє досить легко, приблизно 10% хворіє важко, а відсоток вкрай важких і смертельних випадків не змінився. Взагалі, кореляції між контагіозністю, тобто здатністю заражати, і патогенністю, здатністю викликати захворювання, не існує. Тобто, вірус може мати високу контагіозність і низьку патогенність і — навпаки", — розповіла інфекціоніст-пульмонолог Світлана Гук.

Вона також додала, що зараз спостерігається збільшення кількості хворих серед дітей і молодих людей. Водночас госпіталізують в більшій мірі пацієнтів у віці за 40 років.

Нагадаємо, що люди, які перехворіли на коронавірус, можуть заразитися повторно, але вкрай рідко. Переважно коронавірус повторно вражає тих, хто має дефекти імунітету, які не дозволяють сформувати повноцінний тривалий захист.

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